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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Shell заявила о прекращении поставок СПГ одним из российских контрагентов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская Shell, которая вышла почти из всех российских проектов, сообщила об окончании к концу 2022 года всех контрактов на закупку трубопроводного газа, но отметила, что у нее еще сохраняются два долгосрочных контракта с российскими компаниями на закупку СПГ.

Как говорится в квартальном отчете Shell, в III квартале 2022 года один из контрагентов остановил поставки по этим контрактам.

Как сообщалось, Shell International Trading Middle East имеет контракт с европейской "дочкой" "НОВАТЭКа" - Novatek Gas & Power - на продажу 0,9 млн тонн в год с проекта "Ямал СПГ", также Shell имеет контракт сроком до 2028 года на поставку СПГ с "Сахалина-2", где он пока является акционером, но также выйдет из проекта.

В начале мая Shell сообщала, что долгосрочные контракты на поставку российской нефти у нее закончатся к концу 2022 года, за исключением двух контрактов с небольшим независимым российским производителем.

Shell НОВАТЭК Ямал СПГ Сахалин-2
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