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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

МАГАТЭ провело первую ротацию своих экспертов на одной из АЭС Украины

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - МАГАТЭ провело первую с начала миссии экспертов организации ротацию сотрудников на Ровенской АЭС и скоро сделает это это еще на трех украинских объектах, сообщило агентство.

"Постоянные команды экспертов МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС, Хмельницкой и в зоне Чернобыльской АЭС продолжают оказывать техническую помощь и давать рекомендации, проводят оценку того, что требуется станциям, а также передают результаты в штаб-квартиру в Вене", - говорится в пресс-релизе.

Новая команда уже прибыла на Ровенскую АЭС, в "ближайшие дни" будет произведена смена составов на Южно-Украинской, Хмельницкой и Чернобыльской АЭС.

В январе МАГАТЭ разместило свои миссии на некоторых АЭС Украины, в том числе на Чернобыльской АЭС. Глава организации Рафаэль Гросси лично посетил эти объекты.

МАГАТЭ Украина Ровенская АЭС Рафаэль Гросси
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