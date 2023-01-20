Специалисты проводят аудит Запорожской АЭС для ее первой модернизации

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Модернизация Запорожской АЭС в Энергодаре фактически не проводилась с момента запуска, сейчас российские специалисты проводят аудит для планирования таких работ, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Здесь на ЗАЭС, по имеющимся у нас данным, которые подтверждаются фактическим состоянием целого ряда систем, было много имитаций (при Украине - ИФ). Деньги закладывались на модернизацию немалые, а фактически она не проводилась. Станцию просто держали на плаву. Это то, что называется плановым, текущим ремонтом, не более того", - сказал Карчаа.

По его словам, в России организована системная работа по модернизации атомных станций.

"Поэтому сейчас ведется достаточно кропотливая работа по аудиту, выяснению реального технического состояния и блоков, и других систем с последующим выходом на планирование работ, связанных именно с модернизацией станции. Конечно, деньги будут в это вкладываться. Модернизация будет проводиться", - отметил собеседник агентства.

Сейчас на станции проводятся восстановительные и текущие технические работы. "Ущерб (обстрелами со стороны ВСУ - ИФ) нанесен, конечно, колоссальный. Точных расчетов пока нет. Оценочно - ущерб не на одну сотню миллионов рублей нанесен", - уточнил Карчаа.

Кроме того, специалисты продолжают работу по усилению безопасности объектов станции в условиях обстрелов.

"Сделано очень многое и делается очень многое. В том числе для защиты тех помещений, в которых находятся узлы свежего ядерного топлива и отработанных отходов, радиоактивных материалов", - добавил советник главы концерна.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но только на подачу тепла для Энергодара. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

После присоединения Запорожской области к России по результатам референдума объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

По сообщениям Минобороны РФ, обстрелы АЭС велись практически ежедневно летом и периодически осенью. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения.