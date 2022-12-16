Утверждены дорожные карты по импортозамещению в сфере разработки софта

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила дорожные карты "Новое индустриальное программное обеспечение" и "Новое общесистемное программное обеспечение", направленные на импортозамещение IT-решений, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Документы подготовлены в рамках работы индустриальных центров компетенций (ИЦК) и Центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР).

В дорожные карты включены проекты российских компаний-лидеров отраслей экономики, среди которых "Объединенная судостроительная корпорация", Группа компаний Калашников, аэропорт "Шереметьево", АО "Трансмашхолдинг", "РусАгро", "М.Видео", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Северсталь". Проекты включают программные решения по направлениям PLM, САЕ, CAD, MES, SCADA, CRM, ERP, DBMS, OS, GIS, BIM, EDMC и другим.

"Дорожные карты носят открытый характер: в них могут быть включены новые компании и проекты, которые в настоящий момент находятся на этапе проработки", - подчеркнули в аппарате вице-премьера.

По словам Чернышенко, большая часть разработок будет профинансирована за счет средств компаний.

Замглавы Минцифры Максим Паршин уточнил, что реализация проектов продлится до 2025 года, а над некоторыми предстоит работа до 2027 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство готово софинансировать внедрение отечественного ПО, если компания, уже закупившая иностранные аналоги, полностью откажется от их использования. При этом правительство готово компенсировать заказчикам до 80% средств, нужных на доработку ядра продукта под их требования. Всего индустриальные центры компетенции заявили около 100 проектов на общую сумму 140 млрд рублей, при этом планируемый объём собственных инвестиций со стороны компаний превышает 90 млрд рублей.

Правительство в июле обещало выделить из бюджета 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование импортозамещения зарубежных цифровых решений. Формировать заказ на разработку ПО в соответствии с потребностями различных секторов экономика будут 35 ИЦК, созданных по поручению Мишустина.