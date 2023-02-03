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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

В РФ не видят оснований для резкого сокращения выпуска нефтепродуктов из-за эмбарго ЕС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия не видит оснований для резкого сокращения переработки нефти и выпуска нефтепродуктов из-за вступающего в силу 5 февраля эмбарго ЕС на российское топливо, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Как введут эмбарго, будем рассматривать, к чему это приведет. У нас нет пока оснований считать, что у нас будет резко сокращена переработка или выпуск нефтепродуктов", - сказал он.

Глава Минэнерго РФ добавил, что возможность переноса сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов из-за эмбарго не рассматривается.

5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года вступает в действие эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки вступает в силу запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен. Для нефти он пока установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов - пока не определен.

Николай Шульгинов Минэнерго РФ ЕС
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