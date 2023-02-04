Евросоюз и страны G7 согласовали потолок для российского дизтоплива в $100 за баррель

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Руководители стран ЕС и G7 согласились на введение потолка цен на дизельное топливо из России на уровне в $100 за баррель, сообщает в субботу Bloomberg.

"G7 и ЕС установили потолок для дизтоплива из РФ на уровне в $100", - пишет агентство.

Оно поясняет, что G7 в этом вопросе согласилась с предложением ЕС.

Кроме того, по сообщению западных СМИ, стороны согласились и с европейским предложением о потолке в $45 за баррель для наименее дорогостоящих российских нефтепродуктов.



В пятницу вечером западные СМИ сообщили, что страны ЕС согласовали между собой именно такие два потолка цен на нефтепродукты.

В ЕС хотят с 5 февраля запретить импорт на своей территории российских нефтепродуктов, но одновременно с тем ввести вместе с G7 потолок цен на экспорт Россией этой продукции в третьи страны.

В декабре 2022 года в заявлении G7 говорилось о планах с 5 февраля 2023 года ввести запрет на широкий спектр услуг, включая страхование судоходства и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками, при транспортировке нефтепродуктов российского происхождения за исключением продуктов, продаваемых в рамках потолка цен.