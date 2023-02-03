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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Власти Дагестана отметили перевыполнение плана по догазификации в 2022 году

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Газпром межрегионгаз" в 2022 году перевыполнило план догазификации населенных пунктов Дагестана, сообщил телеграм-канал администрации главы республики Сергея Меликова после его встречи с гендиректором ООО Сергеем Густовым.

В 2022 году в регионе было принято 4,3 тысячи заявок, заключено свыше 2,7 тысячи договоров.

Как уточнили "Интерфаксу" в ООО "Газпром газораспределение Дагестан", по плану-графику догазификации, общее количество домовладений, для которых создается техническая возможность для подключения, составляет 2492, в том числе, на 2021-2022 годы - 1409, 2023 год - 1083 домовладений.

"На 1 января 2023 года было исполнено до границ участка 1581 домовладения, план на 2022 год перевыполнен", - уточнили в компании.

Власти Дагестана оценивают уровень газификации республики в 84,1%. Газ получают 627 тысяч абонентов-физлиц и свыше 13 тысяч юридических лиц.

В регионе продолжается работа по консолидации газовых сетей. Планируется в кратчайшие сроки завершить оформление около 300 объектов газораспределения протяженностью свыше 1,6 тысячи км.

В июне 2022 года на полях ПМЭФ Густов и Меликов подписали соглашение о взаимодействии по вопросам консолидации сетей газораспределения республики. В соответствии с этим документом, правительство региона в сжатые сроки обещало провести инвентаризацию газовых сетей, обеспечить регистрацию прав собственности на бесхозяйные объекты систем газораспределения, завершить оформление права собственности Дагестана на республиканское имущество. Оформленные газовые сети регион будет передавать в собственность или временное владение.

"Газпром" и правительство Дагестана в конце 2020 года подписали пятилетнюю программу газификации региона. В 2021-2025 годах на ее реализацию будет направлено 13,145 млрд рублей. По итогам будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики.

Газпром Газпром межрегионгаз Сергей Густов Сергей Меликов. Дагестан
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