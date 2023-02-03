Что произошло за день: пятница, 3 февраля

Ответ Пекина на сообщения об аэростате в небе над США, второй случай заражения "кракеном" в РФ, смерть Пако Рабана

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Продажи валюты по бюджетному правилу почти утроятся на фоне роста недополученных доходов. С 7 февраля по 6 марта Минфин РФ планирует направить на продажу иностранной валюты средства объемом 160,2 млрд рублей.

- Минфин РФ предложил вывести "Газпром" из-под налога на прибыль для экспортеров СПГ в размере 34%. О подготовленных поправках рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом. По итогам торгов в пятницу котировки "Газпрома" удержали индексы МосБиржи и РТС от существенной коррекции.

- В РФ выявили второй случай заражения подвариантом COVID-19 "кракен". Он зарегистрирован в Тыве. В Роспотребнадзоре не видят рисков активного распространения варианта. За сутки в целом по стране выявлено 9 670 новых случаев COVID-19 - это максимум с октября прошлого года.

- МИД Китая заявил, что аэростат в небе над США является гражданским воздушным судном, которое сбилось с курса. По данным ведомства, судно используется в научных целях. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай на фоне инцидента.

- Минобрнауки начнет с 2024 года уменьшать акцент на русский язык при наборе в вузы на инженерные специальности. Русский язык будут учитывать как дополнительный, сказал министр Валерий Фальков.

- Умер модельер Пако Рабан. Ему было 88 лет.

- IT-специалисты до 6 февраля должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва. Это можно сделать через Госуслуги. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправил данные, то организация может внести его в список самостоятельно.

- В Москве запущена туристическая карта Moscow CityPass Express, которая позволяет в течение месяца посещать популярные достопримечательности со скидкой до 15%. Ее фиксированная стоимость - 5100 рублей.