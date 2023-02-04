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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

В Белгородской области ввели бессрочный "желтый" уровень террористической опасности

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночном обстреле со стороны Украины Борисовского района, пострадавших нет.

"Ночью был атакован со стороны Вооруженных сил Украины гражданский промышленный объект в Борисовке. Пожар локализован, сейчас идет его ликвидация. Наши сотрудники МЧС, с моей точки зрения, успешно справляются с поставленной задачей", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что никто не пострадал, сотрудники предприятия вовремя были эвакуированы.

"Сейчас предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный", - заверил губернатор.

Сформирован оперативный штаб, на месте работают аварийные службы.

По словам Гладкова, "абсолютно очевидна необходимость продолжения введения "желтого" уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться", - сказал он.

Губернатор уточнил, что ограничительные меры будут сняты при улучшении обстановки.

Приграничные территории Белгородской области подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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