В Белгородской области потушили пожар на обстрелянном ВСУ заводе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ликвидации возгорания на заводе, обстрелянном со стороны Украины.

"Пожар на гражданском предприятии в Борисовском районе полностью потушен. Подразделениями МЧС выполняется проливка конструкций", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Глава региона также сообщил, что под субботний обстрел также попало приграничное село. "В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Самое главное - пострадавших нет. Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи", - проинформировал Гладков.

Рано утром губернатор сообщил о пожаре на заводе после ночного обстрела украинскими военным Борисовского района. Все сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет.