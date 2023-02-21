НАТО и ЕС обсудили с Украиной ускорение снабжения Киева боеприпасами

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вместе с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудил необходимость наращивания производства вооружений и, в частности, боеприпасов, для снабжения Киева.

"Мы завершили внеплановую ревизию запасов боеприпасов. Мы встречались с представителями оборонной промышленности прошлой осенью и продолжаем с ними работать. Мы увеличим наши цели по запасам боеприпасов в рамках процесса оборонного планирования НАТО", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического альянса после трехсторонней встречи с Боррелем и Кулебой.

По словам генсека НАТО, идет "логистическая битва", так как вооружения, которые Запад уже поставил Украине, нуждаются в обеспечении боеприпасами. Эта встреча, пояснил он, была посвящена тому, как можно ускорить производство боеприпасов.

По его мнению, частично это можно сделать за счет улучшения бюрократических процедур, которые слишком затянуты. НАТО работает над проблемой улучшения снабжения боеприпасами на уровне подразделений в своей системе, взаимодействует с Евросоюзом и Украиной.

"Вот почему мы приняли решение собрать наших экспертов, чтобы видеть, что мы можем еще предпринять с целью ускорить производство, и вот почему НАТО уже приняло решение помочь Украине усилить свой потенциал в закупках и снабжении", - отметил генсек альянса.

В свою очередь Боррель заявил о необходимости "ускорить сегодня нашу военную поддержку Украины боеприпасами". Он сообщил, что в начале марта (7-8 марта в Стокгольме) Совет ЕС проведет совещание министров обороны. "Решение зависит от министров государств-членов, но мы должны подготовить эти решения, мы должны действовать неотложно", - продолжил глава дипломатии ЕС, отвечая на вопросы.

Он сказал, что разослал всем министрам письмо с просьбой предоставить Украине боеприпасы из своих резервов и учитывать приоритет Украины в тех контрактах на производство боеприпасов, которые они уже разместили в оборонно-промышленном комплексе. Счет времени, отметил Боррель, идет "по неделям, а не месяцам".

"Первое, что надо сделать, - использовать то, что у нас уже имеется. А второе - получить больше. Для этого нам необходимо разместить заказы, закупить боеприпасы (...) и увеличить промышленный потенциал, - объяснил глава европейской дипломатии. - На сегодняшний день темп использования боеприпасов превышает тот темп, в котором они производятся".

Боррель назвал три приоритета в области обеспечения боеприпасами: "методы закупок для снабжения, производство и мобилизация тех ресурсов, которые уже имеются". В этом он видит "цель стратегической координации" в условиях военных действий на Украине.