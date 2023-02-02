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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Совет ЕС утвердил очередной пакет военной помощи Украине на полмиллиарда евро

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в четверг об утверждении седьмого пакета военной помощи Украине в 500 млн евро и выделении 45 млн евро на обучение украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза (EUMAM Ukraine).

"Сегодняшние новые меры посылают четкий сигнал в критический момент: мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется и пока это необходимо", - заявил в связи с этим решением совета высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Седьмой пакет, отмечается в коммюнике Совета ЕС, доводит общую военную помощь ЕС Украине за счет Европейского фонда мира до 3,6 млрд евро.

В Киеве 3 февраля состоится саммит ЕС-Украина. Его повестка предусматривает, наряду с прочим, обсуждение военной помощи Евросоюза Киеву.

В четверг Европейский парламент на пленарной сессии в Брюсселе принял резолюцию, которая призвала государства-члены ЕС "увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в частности предоставление оружия".

ЕС Украина
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