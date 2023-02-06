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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

МИД РФ анонсировал визит главы МАГАТЭ в Москву на этой неделе

Ключевой темой переговоров станут зоны безопасности на ЗАЭС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Москву, точные сроки еще прорабатываются, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В процессе завершения согласования, но то, что это будет на этой неделе, я это могу подтвердить", - сказал он журналистам в Москве.

"График пока еще не до конца сформирован, но все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится, и мы рассчитываем как всегда на глубокий профессиональный договор с гендиректоров МАГАТЭ", - добавил Рябков, подчеркнув, что ключевой темой переговоров станут зоны безопасности на Запорожской АЭС.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС МИД РФ Сергей Рябков Москва
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