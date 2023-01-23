Кремль считает актуальным продолжение контактов с МАГАТЭ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что украинская армия складирует поставляемые Западом вооружения на территориях АЭС, подчеркивают актуальность контактов России и МАГАТЭ, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что пока в графике Владимира Путина нет встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

23 января директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что "в Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций".

По данным Нарышкина, заявление которого размещено на сайте СВР, "это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра". "

Только за последнюю неделю декабря 2022 года через железнодорожную станцию "Рафаловка" на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов смертоносного груза", - заявил Нарышкин.

Гросси в середине января объявил, что посетит на Украине Южно-Украинскую АЭС, Ровенскую АЭС и Чернобыльскую АЭС и на них, а также на Хмельницкой АЭС, будут размещены эксперты МАГАТЭ по ядерной безопасности. Четыре эксперта МАГАТЭ постоянно дежурят на Запорожской АЭС с прошлой осени.