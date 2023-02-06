Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ в Москве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Москве ожидают визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на этой неделе для субстантивных переговоров, однако встреча с ним президента РФ Владимира Путина не запланирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из "Росатома", из министерства иностранных дел. При необходимости смогут привлекаться и другие министерств и ведомства. Поэтому в России действительно ожидают субстантивные переговоры", - сказал Песков журналистам в понедельник.

О предстоящей поездке Гросси в Россию на этой неделе ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, визит находится "в процессе завершения согласования".

Рябков подчеркнул, что ключевой темой переговоров станут зоны безопасности на Запорожской АЭС.