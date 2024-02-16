Институт этнологии и антропологии РАН возглавил экс-депутат Госдумы

Против увольнения прежнего директора Дмитрия Функа выступали сотрудники

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Директора Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН Дмитрия Функа уволили, несмотря на письмо сотрудников в его поддержку, вместо него назначен бывший депутат Госдумы Алексей Загребин, сообщает телеграм-канал Минобрнауки.

"Исполняющим обязанности директора ИЭА РАН назначен доктор исторических наук, профессор РАН Алексей Загребин. Его кандидатура ранее была согласована с Российской академией наук", - сказано в пресс-релизе.

Историк и этнолог Загребин известен как исследователь этнографии финно-угорских народов, сообщили в министерстве. Более 20 лет он преподавал в Удмуртском государственном университете, руководил Удмуртским институтом истории, языка и литературы Уральского отделения РАН, был заместителем председателя президиума Удмуртского научного центра УрО РАН. С 2016 по 2019 год он был депутатом Госдумы, работал в составе комитета по образованию и науке.

Ранее директором ИЭА РАН был доктор исторических наук Функ. Сотрудники института написали открытое письмо в его поддержку на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова. В письме они сообщили, что с лета 2023 года в устной форме распространяется информация о скором отстранении от должности Функа и приходе в институт на роль исполняющего обязанности директора Загребина.

"Считаем эти информационные вбросы (назывались и другие имена возможных претендентов) и давление на директора нашего института абсолютно неприемлемыми", - говорилось письме.