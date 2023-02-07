НПО имени Лавочкина создаст спутниковую систему зондирования Земли для армии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - НПО им. Лавочкина займется созданием спутниковой системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для эффективности применения войск, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.

"Рассмотрим вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, - сказал он. - Созданием системы занимается "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина"".

По его словам, "полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск".

Министр предложил участникам совещания рассмотреть ход проведения опытно-конструкторских работ и определить основные сроки их выполнения.