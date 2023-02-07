Минфин отказался от идеи ввести 30% НДФЛ для нерезидентов на удаленке

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ отказался от идеи менять правила налогообложения доходов релоцировавшихся россиян, которых отечественные работодатели официально перевели на удаленный режим работы, но настаивает на необходимости в ряде случаев взимать НДФЛ в 30% с гонораров уехавших фрилансеров, рассказал источник "Интерфакса", знакомый с обновленной редакцией соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

По его словам, текст поправок проходит согласование в профильных ведомствах. В Минфине не ответили на запрос "Интерфакса" о новых предложениях.

Первая редакция законопроекта была представлена для общественного обсуждения в конце июля 2022 года на фоне массового отъезда российских граждан из страны. Документ предусматривал, что российские работодатели будут удерживать 13-15% НДФЛ в зависимости от размера дохода из зарплаты "дистанционных" сотрудников, пока те являются резидентами РФ (находятся в России более 183 дней в году), а после утраты ими резидентства - 30%.

В случае реализации этого предложения поменялся бы существующий порядок, по которому уплата НДФЛ - обязанность самого гражданина, если у него в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Пока он остается налоговым резидентом РФ, то платит 13-15% в российский бюджет с полученных доходов, а если перестал им быть, его доходы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством той страны, резидентом которой он стал. Если же в трудовом договоре нет упоминания о работе за границей, то действуют общие правила: работодатель сначала удерживает из доходов сотрудника 13-15% НДФЛ, а после утраты им российского резидентства - 30%.

Но теперь Минфин исключил из доработанного документа положение о том, что работодатель должен взимать НДФЛ с выплат сотрудникам, официально дистанционно работающим за границей, рассказал источник "Интерфакса". Таким образом, в случае принятия изменений в НК РФ в текущем варианте, положение наемных сотрудников, которые работают на основании трудового договора, не изменится, считает юрист юрфирмы BGP Litigation Линда Куркулите.

Свою первоначальную инициативу Минфин летом 2022 года объяснял стремлением "исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции". Позднее представители министерства сообщали, что Минфин склоняется к использованию базовой ставки в 13-15%. "Для нас ключевая цель - сохранить, не преумножить, не увеличить, а сохранить налоговую базу для субъектов РФ", - заявлял журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, число граждан РФ, работающих удаленно из-за рубежа, увеличилось, при этом возможна ситуация, когда человек, мигрируя из одной страны в другую, не является налоговым резидентом нигде. "Поэтому с точки зрения налоговой справедливости мы предусматриваем подготовку соответствующих законодательных решений о том, чтобы, несмотря на то, что человек ведет свой бизнес в России, находясь за рубежом, он все-таки платил соответственно и подоходный налог", - говорил министр. "Какая ставка налога? Как для нерезидента - 30% или как для резидента РФ - 13%? Этот вопрос мы рассматриваем и, конечно, склоняемся к тому, чтобы здесь не менять статус резидентства, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, облагался по ставке аналогичной, как и для резидентов РФ. То есть 13%. Такие предложения мы сейчас тоже отрабатываем с парламентом", - сообщал он в конце прошлого года.

Изменения для фрилансеров

Однако с 1 января 2024 года изменения могут ожидать некоторых уехавших россиян-фрилансеров, оказывающих по договорам гражданско-правового характера услуги российским компаниям. По словам источника, в проекте сохранилась норма о взимании с "российских" гонораров фрилансеров-резидентов НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты резидентства - 30%.

Новшества, по словам источника, затронут тех, кто выполняет работу в российском сегменте интернета, либо с использованием размещенных в РФ технических, программно-аппаратных средств. Однако должно быть выполнено хотя бы одно из следующих условий: фрилансер получает вознаграждение на счет в российском банке или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в РФ.

"Если плательщиком будет являться российская компания, она будет исчислять и удерживать НДФЛ", - говорит Куркулите. Однако последнее правило будет неприменимо к широкому кругу фрилансеров. По словам Куркулите, как правило, фрилансеры - это индивидуальные предприниматели или самозанятые. А они в России уплачивают налоги самостоятельно.

Законопроект не содержит норм об изменении ставок налогов для фрилансеров, работающих как самозанятые или ИП, рассказал источник.

Инициатива Госдумы

Однако ранее о намерении повысить налоговые ставки для уехавших самозанятых и ИП заявляли в Госдуме. В декабре 2022 года замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев рассказал журналистам о планах депутатов запретить нерезидентам работать в режиме самозанятых, то есть иметь пониженное налогообложение (4-6%), а также лишить налоговых льгот уехавших ИП.

Кроме того, депутаты разрабатывают законопроект о запрете налоговым нерезидентам заключать трудовые договоры с российскими работодателями об удаленной работе по ряду специальностей.