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Минфин заявил о продолжении дискуссии о правилах налогообложения "удаленщиков"

Минфин заявил о продолжении дискуссии о правилах налогообложения "удаленщиков"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Дискуссия по поводу правил налогообложения доходов, полученных в РФ уехавшими из страны россиянами, не закончена, решения не приняты, сообщил в среду журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.

"Законопроект еще из правительства не вышел. Дискуссия еще не закончена. Есть разные точки зрения", - сказал он.

По его словам, обсуждается вопрос, как соответствующие нормы должны быть сформулированы и какая ставка должна применяться, но решения пока нет.

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Ранее источник "Интерфакса" рассказывал, что Минфин внес в правительство законопроект, в котором отсутствовали предложения об изменении правил налогообложения доходов релоцировавшихся россиян, которых отечественные работодатели официально перевели на удаленный режим работы.

В среду Сазанов подтвердил, что Минфин внес законопроект в правительство, но сообщил, что его "новая версия еще не существует". "Кто-то, наверное, видел промежуточную версию, но это даже не та версия, которая сейчас обсуждается. Когда выйдет законопроект из правительства, тогда и можно будет обсуждать", - подытожил замминистра.

Представленная ранее, в июле 2022 года, для общественного обсуждения версия законопроекта предусматривала, что российские работодатели будут удерживать 13-15% НДФЛ в зависимости от размера дохода из зарплаты "дистанционных" сотрудников, пока те являются резидентами РФ (находятся в России более 183 дней в году), а после утраты ими резидентства - 30%. Обновленная редакция законопроекта, по словам источника, предусматривала взимание в ряде случаев НДФЛ в 30% с гонораров уехавших фрилансеров.

Минфин РФ Алексей Сазанов
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