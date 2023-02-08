Источник сообщил о шести погибших при обрушении части пятиэтажки в Тульской области

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Тело шестого погибшего найдено под завалами разрушенного в результате взрыва газа подъезда жилого дома в Ефремове Тульской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Обнаружено тело шестого погибшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

В то же время в региональной прокуратуре пока сообщают о пяти погибших и трех госпитализированных. "Погибли две женщины 24 лет и 61 года и трое мужчин в возрасте 73 лет, 50 и 46 лет", - сказал собеседник агентства.

В больнице находятся двое мужчин 26 и 34 лет и ребенок 2020 года рождения, добавил представитель прокуратуры.

Во вторник в жилой пятиэтажке, где зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка, произошел взрыв газа, часть дома обрушилась. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Часть жильцов расселена в пункты временного размещения в Ефремове.