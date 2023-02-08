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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Больше половины введенного в России в 2022 году жилья пришлось на частные дома

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году в России 56% введенного жилья пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщила в Госдуме аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

"План по вводу жилья перевыполнен на 128%, но из более чем 100 млн кв.м жилья 56% - это индивидуальные жилые дома. То есть сектор, по отношению к которому действует гораздо меньше методов господдержки, чем по отношению к сектору многоквартирных домов", - сказала она.

По ее словам, в 19 регионах доля ИЖС превышает 70%.

"Показатель количества кв.м расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в 2022 году перевыполнен и составил порядка 8 млн кв.м", - сказала также Трунова.

Как говорил ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин, в 2022 году в стране ввели в эксплуатацию около 102 млн кв.м жилой недвижимости. Это рекордный показатель в истории России.

Наталья Трунова Минстрой ИЖС Счетная палата Госдума
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