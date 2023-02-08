Володин призвал установить стандарты выдачи разрешения на жилищную застройку

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Выдавать разрешения на жилищную застройку нужно при условии обеспечения будущих жильцов местами в школах, детских садах и другой инфраструктурой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам надо обязательно зафиксировать обязанность, чтобы только при условии наличия места в школе, поликлинике, садике, выдавалось разрешение на жилищную застройку существующих микрорайонов", - сказал Володин в среду в ходе правительственного часа с участием министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.

При реализации проектов комплексной застройки нужно устанавливать условие параллельного ввода объектов социальной сферы, считает спикер Госдумы.

По его словам, сейчас "субъекты по-разному строят свою политику в этой части, и зачастую из-за этого разного подхода, а где-то бессовестного, люди страдают, и вынуждены потом длительное время сталкиваться со сложностями и проблемами, рукотворно созданными на уровне муниципалитета или региона".

Володин высказал мнение, что надо "обеспечить стандарты, чтобы люди у нас не были брошены на эти пустыри, где получают жилье, особенно в рамках переселения из ветхого, аварийного, где дают жилье многодетным, детям-сиротам без всей этой социальной инфраструктуры".

"Давайте стандарты эти обозначим, и потом в рамках этих стандартов регион пускай принимает решение", - сказал спикер Госдумы.

Он предложил министру в ближайший месяц все эти решения инициировать и выйти на изменение законодательства.