Правительство переведет на "Гостех" все государственные информсистемы к 2024 году

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило концепцию создания и использования единой цифровой платформы "Гостех" и дорожную карту ее развития. Она Она предполагает, что к 2024 году все государственные информационные системы (ГИС) будут переведены на единую цифровую платформу.

Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В нем отмечено, что нерешенными проблемами в области цифровизации госуправления и развития ГИС остаются низкая эффективность механизма повторного использования цифровых продуктов, длительный период создания ГИС (в среднем более года), изолированная автоматизация процессов госорганов, приводящая к дублированию функциональности ГИС, а также автоматизация без учета потребностей граждан и бизнеса, высокий уровень расходов бюджетов всех уровней на создание, развитие и эксплуатацию ГИС, наличие правовых ограничений, препятствующих использованию современных подходов в сфере госуправления (гибких методов разработки), а также сложность защиты информации при использовании облачных вычислений.

Результатом создания платформы, по замыслу разработчиков концепции, станет внедрение клиентоцентричного подхода и эффективных механизмов повторного использования цифровых продуктов при разработке ГИС для экономии бюджетных средств и сокращения времени разработки, снижение зависимости госорганов от поставщиков систем, возможность оплаты фактического объема потребления сервисов и вычислительных ресурсов и повышение надежности и защищенности систем.

Как следует из дорожной карты, развитие "Гостеха" будет проходить в три этапа.

До конца 2022 года планируется завершить проведение эксперимента по переводу ГИС на "Гостех" и разработать методические документы и правовые акты, регламентирующие функционирование платформы. Кроме того, при участии ФСБ и ФСТЭК должны быть разработаны концепция обеспечения информбезопасности и концепция противодействия компьютерным атакам.

В течение переходного периода, до 31 декабря 2023 года планируется запустить в эксплуатацию "Госмаркет" и систему управления "Гостехом", разработать типовые решения по обеспечению безопасности информации, сформировать каталог цифровых продуктов и разработать архитектуру первых восьми отраслевых доменов, включая сферы здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ. Полноценное функционирование платформы планируется обеспечить с 2024 года.

Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе "Гостех" проходит с 1 ноября 2020 года. Задачами эксперимента являются создание, перевод и развитие государственных информационных систем и их компонентов, которые обеспечат комплексное взаимодействие между гражданами, государством и бизнесом на платформе "Гостех".

В октябре 2021 года глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что в министерстве рассматривают возможность перевести всю разработку государственных и муниципальных информационных систем на платформу "Гостех" с 2024 года. Формально такого решения пока не принято, однако новые требования к порядку создания ГИС, которые в ближайшее время должно утвердить правительство, наделят Минцифры полномочиями "оценивать целесообразность" создания на платформе "Гостех" всех новых ГИС.