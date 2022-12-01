Минобороны РФ сообщило о запуске с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - С космодрома Плесецк в четверг выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военными спутниками, сообщили в Минобороны РФ.
"1 декабря 2022 г. с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.