"Газпром межрегионгаз" отмежевался от ЧП со взрывом в пятиэтажке в Новосибирске

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники "Газпром межрегионгаза" не имеют отношения ко взрыву и обрушению жилого дома в Новосибирске и к компании, которая упоминается в уголовном деле об этом инциденте, заявила дочерняя компания "Газпрома".

"ООО "Газпром межрегионгаз" и его дочерние предприятия не имеют к упомянутой компании никакого отношения", - говорится в пресс-релизе.

Утром 9 февраля в пятиэтажном доме на Линейной улице взорвался газ и обрушилось два подъезда. По последним данным, погибли семь человек, спасатели продолжают разбирать завалы и искать погибших и выживших.

В СК заявили, что в связи со случившимся задержаны мужчина и женщина, которые несколько дней назад, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах этого дома.

Причиной взрыва следствие считает утечку газа из газоиспользующего оборудования.

Также сообщалось, что жильцы дома раньше жаловались, что чувствуют запах газа.