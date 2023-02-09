Жильцы дома в Новосибирске, где взорвался газ, жаловались на протечку газовой трубы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Утечка газа в новосибирской пятиэтажке, где обрушились два подъезда, могла быть устранена несвоевременно или неполностью, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Заявка на устранение утечки газа была зафиксирована от жильцов дома накануне. Специалисты выезжали на место, однако утечка могла быть ликвидирована неполностью или несвоевременно. Это рассматривается среди основных версий случившегося", - сказали в экстренных службах.

Прокуратура Новосибирской области инициировала проверку в связи с инцидентом.

"По поручению прокурора области организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ, связанная с произошедшим взрывом бытового газа в многоквартирном доме в Новосибирске", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Работает мобильная приемная прокуратуры области по установлению обстоятельств и причин пожара, восстановлению прав граждан в результате пожара.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке. После этого начался пожар, обрушились два подъезда. СКР сообщал об обрушении двух подъездов. Два человека погибли, семеро пострадали.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).