Представлявшихся газовиками омичей задержали по делу о взрыве в новосибирской пятиэтажке

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Следствие задержало подозреваемых в рамках расследования уголовного дела о взрыве в пятиэтажном доме в Новосибирске: 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, жителей Омской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске ", - говорится в сообщении.

Утром 9 февраля "из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования" произошел взрыв, в результате частично обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома, отмечает пресс-служба.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагалось не менее 30 квартир. По последним данным, погибли семь человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

В Новосибирск прибыл глава МЧС Александр Куренков, он отправился на место чрезвычайной ситуации, где ведутся поисково-спасательные работы.