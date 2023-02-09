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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В МЧС сообщили, что под завалами дома в Новосибирске могут быть до восьми человек

Министр Александр Куренков выразил мнение, что шансов найти людей живыми мало

В МЧС сообщили, что под завалами дома в Новосибирске могут быть до восьми человек
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших под завалами дома в Новосибирске еще может увеличиться, сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков.

"Восемь человек еще", - сказал Куренков, отвечая на вопрос о количестве людей, которые могут находиться под завалами.

Глава МЧС РФ также подтвердил, что в результате ЧП погибли семь человек. Он отметил, что найти кого-либо живым вероятность невелика, учитывая низкую температуру и пожар, произошедший после взрыва.

Куренков также сообщил, что на разборы завалов могут уйти сутки с момента происшествия.

"Техники и количества людей (для аварийно-спасательных работ - ИФ) абсолютно достаточно", - подчеркнул глава МЧС.

Он также сообщил, что в пятницу в пункте временного размещения на базе школы 85 состоится встреча с жителями дома.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. По последним данным, погибли семь человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу задержали двух жителей Омской области - 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, - которые представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

Новосибирск МЧС России
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