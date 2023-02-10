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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

В Новосибирске арестована фигурантка дела о взрыве газа в пятиэтажке

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирске Центральный районный суд арестовал до 9 апреля Ирину Урбах, которая была задержана по уголовному делу о взрыве газа в пятиэтажном доме на Линейной улице, передает корреспондент "Интерфакса".

В СК ранее сообщили, что по делу задержаны мужчина и женщина. По версии следствия, эти люди, незадолго до взрыва, ходили по этому дому и, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.

Уголовное дело расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

Утром 9 февраля взрыв газа в жилом доме вызвал пожар и обрушение двух подъездов. Погибли 13 человек. Поиски погибших и выживших и разбор завалов завершили к утру пятницы. 10 февраля в Новосибирской области объявлен траур.

Новосибирск СКР Центральный суд Ирина Урбах
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