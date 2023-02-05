Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Военно-Грузинскую дорогу второй раз за день закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий на территории Грузии второй раз за день спровоцировало ограничение движения большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 16:35 по Москве 5 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее дорогу для грузовиков закрывали в ночь с субботы на воскресенье, но с 12:20 движение было восстановлено.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о готовящейся Киевом провокации в Краматорске

Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 9,4 тыс. человек

Что произошло за день: суббота, 4 февраля

"Союз" с грузовиком "Прогресс" вывезут на стартовый стол Байконура 5 февраля

"Союз" с грузовиком "Прогресс" вывезут на стартовый стол Байконура 5 февраля

МИД РФ обвинил ЕС в безоглядной поддержке Украины ради ослабления России

Астрономы нашли еще 12 спутников Юпитера

Астрономы нашли еще 12 спутников Юпитера
Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID-19 за сутки в РФ превысило 9,6 тыс. человек

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 63 военных

В Белгородской области ввели бессрочный "желтый" уровень террористической опасности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });