Военно-Грузинскую дорогу второй раз за день закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий на территории Грузии второй раз за день спровоцировало ограничение движения большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 16:35 по Москве 5 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее дорогу для грузовиков закрывали в ночь с субботы на воскресенье, но с 12:20 движение было восстановлено.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.