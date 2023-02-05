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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Военно-Грузинская дорога возобновила работу в штатном режиме

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Возобновлено движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, ведущей через российско-грузинскую границу, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС республики.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" - в обоих направлениях с 12:20 по Москве 5 февраля 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье с 02:30 по московскому времени грузовикам запретили проезд по дороге из-за ухудшения погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия МЧС
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