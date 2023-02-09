Траур будет объявлен в пятницу по погибшим при ЧП в Новосибирске

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пятница будет объявлена днем траура в Новосибирске в связи с гибелью людей при взрыве и обрушении дома, сообщил губернатор региона Андрей Травников в телеграм-канале.

"Завтра, 10 февраля, на территории Новосибирской области объявляется день траура. Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого", - написал Травников.

Он выразил уверенность, что "причины случившегося вскоре будут установлены и виновники понесут заслуженное наказание".

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир. По последним данным, погибли восемь человек.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу задержали двух жителей Омска - 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.