До восьми человек увеличилось количество жертв ЧП в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших под завалами дома в Новосибирске вновь выросло, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Количество погибших выросло до восьми человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о семи погибших.

Глава МЧС Александр Куренков сообщал журналистам, что под завалами дома могут находиться до восьми человек.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу задержали двух жителей Омска - 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.