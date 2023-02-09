Два подъезда обрушились при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

До семи выросло количество пострадавших

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Два подъезда, по данным СКР, обрушилось в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. Изначально губернатор региона Андрей Травников и МЧС сообщали об обрушении одного подъезда.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Число пострадавших в результате происшествия увеличилось с четырех до семи. Такие данные привел начальник главного управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. В экстренных службах "Интерфаксу" сообщали, что за помощью после взрыва газа в доме в Новосибирске обратились десять человек. Помощь медиков им была оказана на месте.

"В настоящий момент семеро пострадавших. Дом обесточен, на место движется тяжелая техника для разбора завалов", - сказал Орлов.

В МЧС по Новосибирской области отметили, что для жильцов дома, где произошел взрыв, развернут пункт временного размещения, открыта "горячая линия" для родственников жителей дома.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке. По официальным данным, два человека погибли.