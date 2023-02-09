Девять человек стали жертвами взрыва и обрушения дома в Новосибирске

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших под завалами дома в Новосибирске снова увеличилось, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Из-под завалов извлечено тело девятого погибшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

В региональном Минздраве "Интерфаксу" подтвердили обнаружение тела девятого погибшего. "Это мужчина", - уточнили в министерстве.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу задержали двух жителей Омска - 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

Пятница объявлена днем траура в Новосибирской области.