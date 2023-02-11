В России за сутки COVID-19 заболели более 12,8 тыс. человек

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал максимальным с середины октября и составил 12 845 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций в стране за сутки составило 1 391 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 2,4%.

По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 субъекте РФ, снижение - в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 12 392 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 453. Таким образом, число новых случаев COVID-19 за сутки стало максимальным с 15 октября 2022 года, когда сообщалось о более чем 13,3 тыс. заболевших. Аналогичные "антирекорды" фиксировались накануне и 9 февраля.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 36 человек, накануне сообщалось о 37 умерших.

Выздоровели за сутки 8 258 человек, или на 10,1% больше в сравнении с 10 февраля, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 060 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 395 520 умерших и 21 425 889 выздоровевших.