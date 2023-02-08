Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В РФ наблюдается рост заболеваемости COVID-19, однако увеличения числа умерших нет

Заболеваемость гриппом и ОРВИ также растет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В России отмечается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом; в то же время увеличения количества умерших от COVID-19 не наблюдается, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, тенденции к увеличению количества умерших от новой коронавирусной инфекции не наблюдается. В январе 2023 года в стране ежедневно регистрировалось от 40 до 50 случаев смерти от COVID-19, а за неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года - от 38 до 46 человек", - сказал Чуланов журналистам.

По его словам, с середины января текущего года в стране наблюдается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. За неделю с 30 января по 5 февраля в стране было выявлено 58 тыс. 323 случаев заболевания, что на 32% превышает количество случаев за предыдущую неделю (44 тыс. 264 случая с 23 по 29 января).

При этом в РФ, как и в мире продолжает циркулировать штамм "омикрон". Наиболее часто среди заболевших выявляется его подвариант BA.5. Доля его новых подвариантов BQ1.1 ("цербер") и XBB1.5. ("кракен") в стране остается невысокой.

В то же время отмечается рост показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ на 11% за последнюю неделю по сравнению с предыдущей, с общим количеством заболевших более 1 млн человек.

"В этих условиях сохраняется риск инфицирования одновременно двумя вирусами, что может привести к более тяжелому течению заболевания и особенно неблагоприятно для лиц из групп риска", - сообщил он.

Специалист напомнил о необходимости ревакцинироваться против COVID-19 каждые полгода, особенно для пациентов из групп риска, а также заявил о том, что использование медицинских масок или респираторов в общественных местах снижает вероятность передачи вируса.

Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших при обрушении части жилого дома под Тулой увеличилось до пяти

Число погибших при обрушении части жилого дома под Тулой увеличилось до пяти

Что произошло за день: вторник, 7 февраля

Минфин отказался от идеи ввести 30% НДФЛ для нерезидентов на удаленке

Минфин отказался от идеи ввести 30% НДФЛ для нерезидентов на удаленке

В РСТ не нашли оснований для возврата полной стоимости при отказе от поездок в Турцию

Четыре человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома под Тулой

Четыре человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома под Тулой

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Тульской области

Россияне совершили более 23 млн поездок за границу в 2022 году

Россияне совершили более 23 млн поездок за границу в 2022 году

Генпрокуратура заявила о предотвращении ухода из РФ ряда крупных компаний и брендов

Генпрокуратура заявила о предотвращении ухода из РФ ряда крупных компаний и брендов

Законопроект о выплате пенсий гражданам РФ в новых субъектах принят Госдумой в I чтении

Туроператоры в РФ сообщили о единичных аннуляциях путевок в Турцию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });