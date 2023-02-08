В РФ наблюдается рост заболеваемости COVID-19, однако увеличения числа умерших нет

Заболеваемость гриппом и ОРВИ также растет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В России отмечается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом; в то же время увеличения количества умерших от COVID-19 не наблюдается, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, тенденции к увеличению количества умерших от новой коронавирусной инфекции не наблюдается. В январе 2023 года в стране ежедневно регистрировалось от 40 до 50 случаев смерти от COVID-19, а за неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года - от 38 до 46 человек", - сказал Чуланов журналистам.

По его словам, с середины января текущего года в стране наблюдается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. За неделю с 30 января по 5 февраля в стране было выявлено 58 тыс. 323 случаев заболевания, что на 32% превышает количество случаев за предыдущую неделю (44 тыс. 264 случая с 23 по 29 января).

При этом в РФ, как и в мире продолжает циркулировать штамм "омикрон". Наиболее часто среди заболевших выявляется его подвариант BA.5. Доля его новых подвариантов BQ1.1 ("цербер") и XBB1.5. ("кракен") в стране остается невысокой.

В то же время отмечается рост показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ на 11% за последнюю неделю по сравнению с предыдущей, с общим количеством заболевших более 1 млн человек.

"В этих условиях сохраняется риск инфицирования одновременно двумя вирусами, что может привести к более тяжелому течению заболевания и особенно неблагоприятно для лиц из групп риска", - сообщил он.

Специалист напомнил о необходимости ревакцинироваться против COVID-19 каждые полгода, особенно для пациентов из групп риска, а также заявил о том, что использование медицинских масок или респираторов в общественных местах снижает вероятность передачи вируса.