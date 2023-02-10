В России за сутки COVID-19 заболели почти 12,4 тыс. человек

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России стал максимальным с середины октября и составил почти 12,4 тысячи случаев, скончались 37 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"Выявлено 12 392 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 358 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,2%", - сообщили в оперштабе.

По их данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах РФ, снижение - в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрирован 12 301 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 91. Таким образом, число новых случаев COVID-19 за сутки стало максимальным с 15 октября 2022 года, когда сообщалось о более 13,3 тыс. заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек, накануне сообщалось о 41 умершем.

"Выздоровели за сутки 7 503 человека, или на 13,6% меньше в сравнении с 9 февраля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 млн 47 тыс. 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 395 тыс. 484 умерших и 21 млн 417 тыс. 631 выздоровевших.