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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Актер Ефремов отказался от ходатайства об облегчении режима отбывания наказания

Актер Ефремов отказался от ходатайства об облегчении режима отбывания наказания
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии в Белгородской области, попросил суд прекратить производство по поданному ранее ходатайству о замене лишения свободы принудительными работами, сообщили "Интерфаксу" в Алексеевском районном суде Белгородской области.

"13 февраля в суд поступило ходатайство осужденного о прекращении производства по ранее поступившему ходатайству его защитника о замене лишения свободы принудительными работами", - сказал представитель суда.

Он добавил, что данное ходатайство будет изучено в ходе судебного заседания по рассмотрению ранее поступившего ходатайства, назначенного на 17 февраля.

Как сообщалось, ходатайство Ефремова о замене неотбытой части наказания принудительными работами поступило в суд в понедельник, 23 января.

В 2021 году Ефремов был приговорен к 7,5 годам колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ДТП с актером произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. Артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Наказание актер отбывает в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Хроника 08 июня 2020 года – 13 февраля 2023 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Белгородская область
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