Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Суд 17 февраля рассмотрит ходатайство Ефремова о принудительных работах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Алексеевский районный суд в Белгородской области 17 февраля рассмотрит ходатайство осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова о замене ему наказания в виде лишения свободы принудительными работами, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Представитель суда уточнил, что материал передан судье Сергею Романенко.

Как пояснил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в регионе Александр Панин, облегчение режима отбывания наказания Ефремову возможно, поскольку заключенный характеризуется в колонии положительно – как администрацией, так и "сидельцами".

"Характеристику дает администрация учреждения до рассмотрения суда. В случае положительного решения суд также указывает, в каком исправительном центре заключенный будет отбывать оставшийся срок наказания в виде принудительных работ", - сказал Панин.

Как сообщалось, ходатайство Ефремова о замене неотбытой части наказания принудительными работами поступило в суд в понедельник, 23 января.

В 2021 году Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ДТП с актером произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. Артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Наказание актер отбывает в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Михаил Ефремов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВД РФ зафиксировало рост числа преступлений, совершенных иностранцами

Депутатов Госдумы обяжут уведомлять о своих выездах за границу

Депутатов Госдумы обяжут уведомлять о своих выездах за границу

Шесть членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму

Поправки об ограниченном раскрытии данных о декларациях парламентариев прошли II чтение

Военная операция на Украине

СПЧ создал рабочую группу Совета по вопросам спецоперации

Володин предложил дифференцировать подход к конфискации имущества уехавших

Володин предложил дифференцировать подход к конфискации имущества уехавших

Песков объяснил новые правила декларирования доходов депутатами спецификой СВО

Песков объяснил новые правила декларирования доходов депутатами спецификой СВО

РФ намерена начать развертывание Российской орбитальной станции в 2027 году

В Кремле заявили, что не обсуждают идею запретить выезд россиян за границу

В Кремле заявили, что не обсуждают идею запретить выезд россиян за границу

В Росздравнадзоре опровергли сообщения о дефиците антибиотиков

В Росздравнадзоре опровергли сообщения о дефиците антибиотиков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });