Суд 17 февраля рассмотрит ходатайство Ефремова о принудительных работах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Алексеевский районный суд в Белгородской области 17 февраля рассмотрит ходатайство осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова о замене ему наказания в виде лишения свободы принудительными работами, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Представитель суда уточнил, что материал передан судье Сергею Романенко.

Как пояснил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в регионе Александр Панин, облегчение режима отбывания наказания Ефремову возможно, поскольку заключенный характеризуется в колонии положительно – как администрацией, так и "сидельцами".

"Характеристику дает администрация учреждения до рассмотрения суда. В случае положительного решения суд также указывает, в каком исправительном центре заключенный будет отбывать оставшийся срок наказания в виде принудительных работ", - сказал Панин.

Как сообщалось, ходатайство Ефремова о замене неотбытой части наказания принудительными работами поступило в суд в понедельник, 23 января.

В 2021 году Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ДТП с актером произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. Артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Наказание актер отбывает в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.