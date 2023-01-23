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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Ефремов попросил заменить лишение свободы принудительными работами

Ефремов попросил заменить лишение свободы принудительными работами
Актер Михаил Ефремов на заседании в Мосгорсуде. Октябрь 2020 года.
Фото: АГН "Москва"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, попросил заменить ему наказание в виде лишения свободы на принудительные работы, следует из данных суда.

Согласно картотеке Алексеевского суда Белгородской области, соответствующее ходатайство в отношении Ефремова поступило в суд в понедельник, 23 января.

Материал в настоящее время передан судье, решение о его рассмотрении и о дате заседания будет известно позднее.

В 2021 году Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ДТП с актером произошло на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Наказание актер отбывает в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Михаил Ефремов
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