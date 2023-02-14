Володин призвал создавать условия, чтобы айтишники оставались в России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании высказался за создание в России условий для IT-специалистов, чтобы они могли оставаться и работать в стране .

"Давайте создавать условия для тех, кто будет оставаться в стране. А вот в этом вопросе нам надо начинать со школы, развивать IT-направления, финансировать их, делать все для того, чтобы ребята, получив хорошие знания, остались в стране, и не считать, сколько там уехало", - сказал он.

По его словам, "за время с момента отъезда более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были".

Володин добавил ,что если "кто-то оттуда льет грязь на нашу страну, на государство, оскорбляя людей, военных, конечно, надо за это наказывать, это недопустимо".

Спикер предложил подготовить слушания, на которых можно было бы обсудить эти вопросы, и затем подготовить и принять соответствующие законопроекты.

"То же самое, нам надо посмотреть в разрезе и комитета по обороне, учитывая, что есть ребята, которые много могут принести пользы, обладая такими знаниями. Нам надо создать условия, чтобы им было интересно свои знания использовать для защиты нашей страны", - сказал Володин.