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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Сенаторы одобрили запрет банкам информировать клиентов через иностранные мессенджеры

Также будет запрещено передавать через эти мессенджеры данные при оказании госуслуг

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который запрещает банкам и некредитным финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам определенной информации.

Устанавливается перечень видов такой информации. Перечень мессенджеров подготовит и опубликует Роскомнадзор.

По закону, с 1 марта 2023 года банки, некредитные финансовые организации (профучастники рынка ценных бумаг, УК, инвестфонды, НПФы, депозитарии и.т.д.) не смогут при предоставлении услуг использовать принадлежащие иностранным юридическим лицам или иностранным гражданам информационные системы или программы, которые предназначены для обмена электронными сообщениями "исключительно между пользователями этих информационных систем".

Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные граждан России, для передачи данных о переводах денежных средств в рамках безналичных расчетов, под запрет попадет передача сведений, необходимых для осуществления платежей, или сведений о счетах (вкладах) россиян в банках.

Запрещается использование иностранных мессенджеров для проведения разного рода форм безналичных расчетов.

Под действие запрета также попадут компании с участием государства выше 50%.

Кроме того, будет запрещено передавать информацию через иностранные мессенджеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания.

Совет Федерации
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