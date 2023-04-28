Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин планирует скорректировать отозванный правительством из Госдумы законопроект, предусматривающий налоговые изменения для работающих из-за рубежа россиян, объяснил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Мы отозвали для того, чтобы обсудить. У нас есть предложения, как это сделать, уравнять принципы налогообложения для тех, кто работает здесь по трудовому договору, и тех, (кто - ИФ) работает по трудовому договору за границей, тех, кто работает по договору оказания каких-то услуг за границей", - сказал он.

По его словам, в ближайшие дни будут подготовлены другие предложения, но сначала их нужно будет сформулировать.

"Но в принципе предложения есть. Соответствующую законодательную инициативу мы не забросили, а просто скорректируем", - заверил министр.

Правительство 24 апреля внесло в Госдуму, а 25 апреля отозвало из парламента законопроект, который, в частности, предусматривал, что с 1 января 2024 года российские компании будут в ряде случаев взимать с вознаграждений в пользу уехавших из России исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства - 30%. Минфин уточнял, что поправки "не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются".

С учетом этого разъяснения, новшества должны были бы затронуть только фрилансеров, которые получают вознаграждения из России за работы и услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если осуществляют свою деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в России комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем. Однако для этого должно выполняться хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом России, либо человек получает вознаграждение на счет в российском банке, или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в России.