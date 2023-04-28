Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников

Минфин скорректирует законопроект об НДФЛ для уехавших из России сотрудников
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин планирует скорректировать отозванный правительством из Госдумы законопроект, предусматривающий налоговые изменения для работающих из-за рубежа россиян, объяснил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Мы отозвали для того, чтобы обсудить. У нас есть предложения, как это сделать, уравнять принципы налогообложения для тех, кто работает здесь по трудовому договору, и тех, (кто - ИФ) работает по трудовому договору за границей, тех, кто работает по договору оказания каких-то услуг за границей", - сказал он.

По его словам, в ближайшие дни будут подготовлены другие предложения, но сначала их нужно будет сформулировать.

"Но в принципе предложения есть. Соответствующую законодательную инициативу мы не забросили, а просто скорректируем", - заверил министр.

Правительство 24 апреля внесло в Госдуму, а 25 апреля отозвало из парламента законопроект, который, в частности, предусматривал, что с 1 января 2024 года российские компании будут в ряде случаев взимать с вознаграждений в пользу уехавших из России исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства - 30%. Минфин уточнял, что поправки "не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются".

С учетом этого разъяснения, новшества должны были бы затронуть только фрилансеров, которые получают вознаграждения из России за работы и услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если осуществляют свою деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в России комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем. Однако для этого должно выполняться хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом России, либо человек получает вознаграждение на счет в российском банке, или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в России.

Антон Силуанов Минфин НДФЛ правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Апелляционный суд признал законным решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Минфин рассчитывает удержать дефицит бюджета-23 в пределах запланированных 2% ВВП

Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева

Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

ЦБ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

ЦБ в пятницу рассматривал два варианта решения по ставке

Апробация единых учебников по истории в РФ запланирована до 1 сентября 2023 года

Апробация единых учебников по истории в РФ запланирована до 1 сентября 2023 года

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области

На поддержку участников СВО и членов их семей за год направлено более 57 млрд руб.

Силуанов предупредил, что точечных исключений из общего режима windfall tax не будет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });