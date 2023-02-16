НСПК начала эксперимент по отслеживанию транзакций с помощью ИИ

Схема предназначена для отслеживания мошенничества методами социальной инженерии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU -

РОССИЯ-НСПК-МОШЕННИЧЕСТВА-БОРЬБА

02/16/2023 10:55:20 AM MSK

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НСПК реализует "пилот" по отслеживанию транзакций, планирует применять его для борьбы с мошенничествами

Екатеринбург. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Национальная система платежных карт (НСПК) реализует "пилот" с участниками рынка по отслеживанию транзакций, который поможет бороться с мошенничествами, использующими социальную инженерию, заявил глава НСПК Владимир Комлев на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

"Умение за счет машинного обучения и искусственного интеллекта работать с большими данными, связать одну транзакцию в одном банке, где кто-то снял, а в другом эти деньги вдруг кладутся на счет, и понять, что это одна и та же транзакция. Вот те транзакции, которые мы научились выявлять, они в рамках "пилота" с целым рядом участников показывают высочайший уровень правильности и попадания", - сказал он.

"Не хочу сказать, что мы умеем отслеживать все транзакции. Но те, которые мы научились видеть, там вероятность близка практически к 100%", - добавил глава НСПК.

По данным Банка России, объем операций без согласия клиентов в 2022 году увеличился на 4,3% - до 14,16 млрд руб. Вернуть клиентам банков в 2022 году удалось всего 4,4% от общего объема операций, что составило 618,4 млн руб. (6,8%, или 920,5 млн руб. годом ранее). Такой уровень возмещения объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии (50,4%), когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные.