"Домодедово" в апреле повысит тарифы для иностранных авиакомпаний на 10%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Домодедово" с 1 апреля этого года повысит ряд тарифов для иностранных авиакомпаний на 10%, следует из материалов аэропорта.

Индексация коснется тарифа на взлет-посадку (подорожает с $11,5 до $12,7 за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна), обеспечение авиационной безопасности пассажирского самолета (с $8 до $8,8), а также грузового (с $6 до $6,6).

Тарифы на предоставление аэровокзального комплекса останутся на прежнем уровне: $9,5 за пассажира в сегменте терминала Т1 и $16,5 - в построенном, но еще не работающем Т2.

До этого, 1 марта, "Домодедово" планирует повысить на 10% тариф на взлет-посадку для российских перевозчиков - с 408 до 450 руб. за тонну МВМ.

По данным отчетности "Домодедово", за I полугодие 2022 года больше всего выручки аэропорту принесло сотрудничество с российской авиакомпанией S7 (4,4 млрд руб., или 28% от общей выручки), на втором месте - арабская Emirates (2 млрд руб., или 13%), на третьем - "Уральские авиалинии" (1,3 млрд руб., или 9%).

"Домодедово" - второй по пассажиропотоку аэропорт РФ.