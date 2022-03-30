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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

"Внуково" с апреля повысит тарифы для авиакомпаний

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт "Внуково" с 1 апреля повысит тарифы на обслуживание российских и иностранных авиакомпаний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Для российских перевозчиков расценки вырастут примерно на 7%: повысятся сборы за взлет-посадку, обеспечение авиационной безопасности, предоставление терминала и обслуживание пассажиров на внутренних и международных линиях.

Для иностранных авиакомпаний - примерно на 4,5%: поднимутся тарифы за взлет-посадку, авиабезопасность и предоставление терминала.

В прошлый раз "Внуково" индексировало тарифы для российских авиакомпаний в апреле 2021 года, тогда тарифы выросли в пределах от 3,8% до 5,6%. Последняя индексация для иностранных компаний была в январе 2020 года - в пределах 3,8%.

"Домодедово" сообщило, что повысит тарифы для авиакомпаний с апреля примерно на 8%.

"Шереметьево" проиндексировало основные тарифы как для российских, так и иностранных компаний в январе 2022 года. Уровень индексации для первых составил 7,4%, следует из материалов аэропорта, для "иностранцев" - 2,6-2,8%.

"Внуково" - один из крупнейших по пассажиропотоку российский аэропор. Его контролируют Виталий Ванцев и Владимир Скоч, 25% - у Росимущества.

Внуково Москва
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