Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

"Шереметьево" с января повысит тарифы для авиакомпаний РФ на 13%, для зарубежных - на 8%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) с 1 января 2023 года повысит основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний почти на 13%, следует из данных на сайте аэропорта.

Базовый сбор за взлет-посадку увеличится на 12,6% - с 520,74 руб. до 586,5 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, сбор за авиационную безопасность (без досмотра и осуществления пропускного режима) - на 12,7%, с 25,64 руб. до 28,9 руб. за тонну МВМ.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях (терминалы B и D) вырастет на 12,6% - со 169,92 руб. до 191,4 руб. на одного пассажира. На столько же увеличится плата за аэровокзал и на международных линиях: с 517,86 руб. до 583,2 руб. в терминалах В, C, D, со 131,2 руб. до 147,8 руб. - в E, F.

На 12,6% будет проиндексирован и базовый тариф ООО "Шереметьево Хэндлинг" (сервисная "дочка" МАШ) на обслуживание пассажиров. На внутренних рейсах (терминалы B, D) он вырастет с 205,5 руб. до 231,4 руб. за человека, на международных в C, D, E - с 227 руб. до 255,6 руб., на международных в F - с 210,9 руб. до 237,5 руб.

Для иностранных авиакомпаний МАШ также поднимает тарифы с января. Сбор за взлет-посадку для них увеличится на 7,7%, с $14,7 до $15,83 за тонну МВМ, сбор за авиационную безопасность (без досмотра и пропускного режима) - на 7,5%, с $1,2 до $1,29. Плата за предоставление аэровокзала вырастет на 7,7%: в терминалах B, C, D - с $17,04 до $18,35 на одного пассажира, в E, F - с $10,01 до $10,78.

"Шереметьево" - крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Базовые авиакомпании - "Аэрофлот", "Россия", "Победа". Среди обслуживаемых иностранных перевозчиков - Etihad Airways, Qatar Airways, турецкая Corendon Airlines.

Как сообщалось, "Домодедово" в последний раз повышало основные тарифы для российских авиакомпаний в октябре 2022 года, уровень индексации составил от 5 до 20%. Часть тарифов для иностранных перевозчиков была проиндексирована в апреле 2022 года- на 10-11%.

Третий аэропорт Московского авиаузла - "Внуково" - поднял ставки на обслуживание также в апреле этого года. Рост сборов для российских компаний составил около 7%, для иностранных - 4,5%, сообщала пресс-служба аэропорта.

Шереметьево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин РФ планирует разместить в I квартале ОФЗ на сумму до 800 млрд руб.

Консорциум во главе с Vitol закрыл сделку по продаже доли в "Восток Ойле"

Основатель "Яндекса" Волож попрощался с сотрудниками и поддержал его реструктуризацию

Промсвязьбанк приобрёл СМП банк у Ротенбергов

Промсвязьбанк приобрёл СМП банк у Ротенбергов

Акционеры "Детского мира" одобрили реорганизацию компании в частную

Акционеры "Детского мира" одобрили реорганизацию компании в частную

Багамы арестовали активы FTX более чем на $3,5 млрд

Багамы арестовали активы FTX более чем на $3,5 млрд

"Ведомости" сообщили о предложении повысить предельную долю юаней в ФНБ до 80%

ЦБ до апреля не будет применять меры к банкам, не внедрившим СБП в приложения

Губернатор Алиханов назвал неактуальным строительство моста через Калининградский залив

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });