"Шереметьево" с января повысит тарифы для авиакомпаний РФ на 13%, для зарубежных - на 8%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) с 1 января 2023 года повысит основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний почти на 13%, следует из данных на сайте аэропорта.

Базовый сбор за взлет-посадку увеличится на 12,6% - с 520,74 руб. до 586,5 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, сбор за авиационную безопасность (без досмотра и осуществления пропускного режима) - на 12,7%, с 25,64 руб. до 28,9 руб. за тонну МВМ.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях (терминалы B и D) вырастет на 12,6% - со 169,92 руб. до 191,4 руб. на одного пассажира. На столько же увеличится плата за аэровокзал и на международных линиях: с 517,86 руб. до 583,2 руб. в терминалах В, C, D, со 131,2 руб. до 147,8 руб. - в E, F.

На 12,6% будет проиндексирован и базовый тариф ООО "Шереметьево Хэндлинг" (сервисная "дочка" МАШ) на обслуживание пассажиров. На внутренних рейсах (терминалы B, D) он вырастет с 205,5 руб. до 231,4 руб. за человека, на международных в C, D, E - с 227 руб. до 255,6 руб., на международных в F - с 210,9 руб. до 237,5 руб.

Для иностранных авиакомпаний МАШ также поднимает тарифы с января. Сбор за взлет-посадку для них увеличится на 7,7%, с $14,7 до $15,83 за тонну МВМ, сбор за авиационную безопасность (без досмотра и пропускного режима) - на 7,5%, с $1,2 до $1,29. Плата за предоставление аэровокзала вырастет на 7,7%: в терминалах B, C, D - с $17,04 до $18,35 на одного пассажира, в E, F - с $10,01 до $10,78.

"Шереметьево" - крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Базовые авиакомпании - "Аэрофлот", "Россия", "Победа". Среди обслуживаемых иностранных перевозчиков - Etihad Airways, Qatar Airways, турецкая Corendon Airlines.

Как сообщалось, "Домодедово" в последний раз повышало основные тарифы для российских авиакомпаний в октябре 2022 года, уровень индексации составил от 5 до 20%. Часть тарифов для иностранных перевозчиков была проиндексирована в апреле 2022 года- на 10-11%.

Третий аэропорт Московского авиаузла - "Внуково" - поднял ставки на обслуживание также в апреле этого года. Рост сборов для российских компаний составил около 7%, для иностранных - 4,5%, сообщала пресс-служба аэропорта.