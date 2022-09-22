"Домодедово" с октября повысит тарифы для российских авиакомпаний на 5-20%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" с 1 октября этого года повысит тарифы на обслуживание российских авиакомпаний, следует из материалов аэропорта.

Сбор за взлет-посадку вырастет почти на 9%, до 408 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна, за обеспечение авиационной безопасности - на 5%, до 310 руб. Сбор за обслуживание пассажиров на внутренних линиях увеличится на 20%, до 359 руб., на международных - на 19%, до 399 руб.

На текущем уровне останутся тарифы за предоставление аэровокзального комплекса (150 руб. - на внутрироссийских линиях, 210 руб. - на международных), за обеспечение топливозаправки и хранение топлива (1,8 тыс. руб. и 1,32 тыс. руб. соответственно).

До этого в последний раз тарифы "Домодедово" для российских перевозчиков индексировалась в апреле, затем частично в июле и августе этого года.

Аэропорт вынужден провести плановый пересмотр части базовых тарифов и сборов "для обеспечения непрерывной модернизации и бесперебойной работы инфраструктуры, внедрения передовых IT-решений, поддержки требуемого уровня безопасности, качественных сервиса и услуг", сообщил "Интерфаксу" представитель "Домодедово". Рынок авиаперевозок "по-прежнему находится в фазе восстановления и продолжает испытывать давление со стороны внешних факторов", отметил он.

Индексация тарифов для авиакомпаний анонсировалась и в отчете за I полугодие ООО "Домодедово фьюэл сервисиз" (эмитент рублевых облигаций группы "Домодедово"). Это один из рассматриваемых инструментов аккумулирования средств для погашения долга группы, говорилось в отчете. Среди других называлось рефинансирование российских облигаций, в частности, на Московской бирже, привлечение заемных средств у банков, субсидии от государства, ограничение капиталовложений и дивидендных выплат.

Общий долг группы на конец прошлого года, согласно ее отчетности, составлял 66,9 млрд руб. против 69,2 млрд руб. на конец 2020 года. Чистый долг/adj. EBITDA за этот период сократилось до 4,7х с 8,4. Установленный держателями евробондов группы ковенант по этому показателю был превышен, говорится в отчетности. Это повлекло "дополнительные финансовые ограничения, включая способность группы привлекать новые займы, за исключением целей рефинансирования". Чистая прибыль "Домодедово" в прошлом году составила 3,2 млрд руб. против 9,2 млрд руб. чистого убытка за 2020 год.

Аэропорт "Шереметьево" индексировал основные тарифы как для российских, так и иностранных перевозчиков в последний раз в январе 2022 года. Уровень индексации для первых составил 7,4%, следует из материалов аэропорта, для "иностранцев" - 2,6-2,8%.

Третий аэропорт Московского авиаузла "Внуково" в последний раз индексировал тарифы в апреле этого года. Рост сборов для российских компаний составил около 7%, для иностранных - 4,5%, сообщала пресс-служба аэропорта.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В 2021 году обслужил 25 млн человек, что на 53% больше, чем в 2020 году, и на 12% меньше результата доковидного 2019 года. Основные базовые авиакомпании - S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings. Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.