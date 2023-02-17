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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Москва ответит на попытки использовать замороженные активы РФ в интересах Европы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Российские власти продолжат добиваться доступа к замороженным активам в странах Евросоюза и предпримут адекватные ответные меры в случае эскалации этого вопроса, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

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"Планы ЕС для использования российских средств для осуществления своих политических и экономических задач воспринимается нами исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность. И можете не сомневаться, это вызовет решительную адекватную ответную реакцию в случае эскалации соответствующего вопроса", - сказала она.

По ее словам, "любое ограничение законного, полноценного и беспрепятственного доступа российского государства, его юридических и физических лиц к собственным активам является уже само по себе полностью нелегитимной мерой, которая нарушает общепринятые нормы коммерческого, международного права".

"Не следует забывать об иностранных активах западных стран, их бизнеса, граждан, которые находятся на территории нашей страны", - добавила Захарова.

Она напомнила, что страны Евросоюза традиционно являлись крупными инвесторами в российскую экономику, "извлекая из этого значительную выгоду для себя".

"Это привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан на нашей территории, кстати, существенно превышающих объемы замороженных российских ресурсов за рубежом", - продолжила она.

"Мы всегда исходим из законности, из того, что даем благоразумию партнеров и "непартнеров" все виды последних шансов, но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер", - сказала Захарова.

По ее словам, российская сторона не хочет "развития ситуации в этом направлении".

"Призываем Запад вернуться к строгому соблюдению продвигаемого им же принципа демократии, открытой экономики, конкурентного рынка и неприкосновенности частной собственности, независимо от каких-то политических требований и лозунгов, с которыми сейчас многие выходят. Ну и конечно все-таки напоминаем о независимости судебной системы", - отметила представитель МИД.

По словам Захаровой, "именно опираясь на данные столпы правового миропорядка, включая финансово-экономическую сферу, российские власти рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам".

31 января в Банке России сообщили, что на 30 ноября оценивали общий объем российских активов, заблокированных за рубежом из-за санкций, в 5,7 трлн рублей.

МИД Мария Захарова Евросоюз
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